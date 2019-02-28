الخليج 365: لقي طفل مصرعه فيما أصيب شقيقه بإصابات متفاوتة جراء سقوط حائط وعمود كهربائي إثر اصطدام سيارة دفع رباعي تتبع لقوة نظامية بمنزلهم أمس (الأربعاء)، بضاحية الدروشاب شمال بحري. وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ(المجهر)، فإن سيارة دفع رباعي اصطدمت بحائط المنزل أثناء خلود الأطفال ووالدتهم للنوم، وتسبب انهيار الحائط وسقوط عمود الإنارة في إصابة ومقتل الطفلين الشقيقين، فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءاتها القانونية. المادة السابقة الخرطوم وواشنطن…هل يوقف قانون الطوارئ حوار الحريات؟.. المقالة القادمة انتهى العزاء بانتهاء التصوير والنشر..!!.. بقلم ام وضاح

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة طفلين دهساً بسيارة تابعة لقوة نظامية بالدروشاب… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.