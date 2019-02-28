رئيس البرلمان: جهود سياسية لوضع مقاربة جديدة بالبلاد

قدم رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، إلى عضو مجلس الأمناء بمنظمة الدعوة الإسلامية، عبداللطيف محمود آل محمود، شرحاً مفصلاً عن حقيقة الأوضاع بالبلاد، وجهود القيادة السياسية لوضع مقاربة جديدة قائمة على مخرجات الحوار الوطني.

ونوه عمر خلال اللقاء الذي عُقد الخميس في مقر البرلمان، بأن جهود القيادة السياسية تستهدف مزيداً من الانفتاح تحقيقاً للسلام والتنمية بالبلاد.

كما تناول اللقاء بحسب الشروق – بحث الأوضاع فى السودان والمنطقة العربية، والتحديات التي تواجه الأمة في هذه المرحلة من تاريخها.

إلى ذلك تناول آل محمود، تجربة دولة البحرين في جمع الصف وتوحيد جهود أبناء المملكة وتوظيف طاقتهم للبناء والتعمير.

وأمن على اعتماد السودان الحوار منهجاً لمعالجة قضاياه السياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)