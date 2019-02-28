قوى دارفورية: الساحة السياسيه مهيأة لقبول العملية السلمية

التاريخ: 28-فبراير-2019
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طالبت قوى دارفورية حملة السلاح وجميع الممانعين من الحركات بترتيب أوضاعها للمرحلة القادمة والانضمام للعملية السلمية عبر الحوار ، مؤكدة أن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية هيأت الساحة السياسة لقبول العملية السلمية .
وقال أبو القاسم إمام رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية بحسب (smc) إن خطاب الرئيس الأخير وما حواه من نقاط هامة يمثل رسالة تطمينية وضمان للأطراف المعارضة للانخراط في حوار سلمى وجاد تجاه قضايا السلام، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ التي تم فرضها بموجب قرار الرئيس وضع مؤقت أملته الظروف الحالية لنقل البلاد لمرحلة جديدة .
ومن جانبه أكد محمد عبدالله هريو القيادي بحركة العدل والمساواة بقيادة دبجو بحسب(smc) أن المرحلة القادمة والمتغيرات الحالية التي تشهدها البلاد والساحة السياسية تتطلب ترتيب الأولويات بالنسبة للقوى السياسية، مؤمناً على أن الحوار هو الوسيلة الاستراتيجية للوصول للغايات و أن لغة العنف أصبحت غير مجدية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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