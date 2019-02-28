البرلمان البريطاني يقر تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية

البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، تصنيف حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية". وكانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي، ولكنها تنوي الآن حظر جناحه السياسي أيضا. وقال وزير الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية ساجد جاويد، الاثنين، "يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي." أقر

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