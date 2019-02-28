زين الدين زيدان يعود للتدريب

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، يقترب من تولي القيادة الفنية لفريق يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.
وذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن زين الدين زيدان سيجتمع قريباً مع كريستيانو رونالدو في فريق يوفنتوس الإيطالي.
وأشار الموقع الفرنسي أن زيدان سيضخ دماء جديدة في الفريق الإيطالي حتي يساعده على تحقيق هدفه الأساسي بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ أكثر من 20 سنة.
ويعرف زين الدين كثيراً أجواء الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ تألق النجم الفرنسي كثيراً هناك عندما كان يرتدي قميص يوفنتوس. علاوة على ذلك، يمتلك المدرب الفرنسي خبرة كبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يساعده على تحقيق هدف يوفنتوس الأساسي في التتويج بلقب البطولة.
ومن جانبه يلتزم زين الدين زيدان الصمت حيال مستقبله التدريبي، إذ يواصل المدرب الفرنسي الاستمتاع بوقته بعيداً عن أجواء كرة القدم، ولم يكشف عن وجتهه التدريبية القادمة بشكل واضح حتي الآن.
وارتبط زيدان بتدريب عدة أندية أوروبية أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد الانجليزيين.
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