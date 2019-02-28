نيبينزيا: خصصنا أموالا للأمم المتحدة لإزالة الألغام في سوريا

أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا خصصت أموالا للأمم المتحدة لإزالة الألغام في سوريا وهي تدعو الشركاء في المنظمة للمشاركة.

وأعلن فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن روسيا تعمل مع شركائها والمبعوث الخاص على تنسيق معايير إطلاق اللجنة الدستورية السورية تتطلع إلى انطلاقها قريبا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "نحن، جنبا إلى جنب مع المبعوث الخاص، فضلا عن الشركاء في صيغة أستانا، تركيا وإيران، نواصل العمل على تنسيق معايير إطلاق هذه الآلية (اللجنة الدستورية)، التي أنشئت وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254… ونتطلع إلى انطلاقها قريبا".

وأضاف نيبينزيا: "في 21 فبراير، اتخذت الحكومة الروسية قرارا بتخصيص الأموال إلى الأمم المتحدة بغرض تسهيل جهود إزالة الألغام في سوريا. وندعو الزملاء إلى الانضمام لهذه الجهود".