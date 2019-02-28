بيدرسون: "داعش" هزم في سوريا

أكد المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية غير بيدرسون، أن تنظيم "داعش" الإرهابي هزم في سوريا "لكنه يمكن أن يظهر مرة أخرى".

وأكد غير بيدرسون، أن التوصل الى سلام في سوريا عملية صعبة ومعقدة ورغم أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هزم في سوريا بيد أن هناك تهديد لعودته مرة أخرى.

وقال المبعوث أمام مجلس الأمن: "المهام المتعلقة بالتوصل إلى سلام ضخمة في النطاق والصعوبات. داعش هزمت على الأرض، لكن التجربة تشير إلى أنه قد يحيا مجددا".