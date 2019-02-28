محاولات للاستئناف ضد ترحيل التونسي العيدودي من ألمانيا

تعتزم هيئة الدفاع عن إسلامي متشدد مصنف "خطير أمنياً" رُحل من ألمانيا إلى تونس في العام الماضي، تقديم طلب للحصول على تصريح لاستئناف قرار الترحيل.

وقد يصل الأمر إلى محاكمة جديدة للبت في مسألة إذا كان مسموحاً بإسقاط قرار حظر الترحيل الصادر في يناير الماضي.

وقالت محامية الإسلامي المتشدد سامي العيدودي، سيدا باساي يلدز: "سنقدم طلباً للحصول على تصريح بالاستئناف قبل انقضاء المهلة اليوم"، وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية المختصة في مدينة غلزنكيرشن، إن الطلب لم يقدم حتى صباح اليوم، وتنقضي المهلة بحلول منتصف ليل اليوم الخميس.

يذكر أن العيدودي رُحل إلى تونس في ظل ملابسات مثيرة للجدل في 13 يوليو2018، وقررت المحكمة الإدارية بغلزنكيرشن في 16 يناير الماضي، أن العيدودي لم يكن يخضع لحظر الترحيل، لأنه ليس مهدداً بخطر التعرض للتعذيب في موطنه.

وتبرر هيئة الدفاع عن العيدودي الخطوة حالياً بأن المحكمة استندت في قرارها الشهر الماضي فقط إلى مذكرة شفهية من السفارة التونسية، ولكن لم يصدر تأكيد من جانب الحكومة.