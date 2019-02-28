البشير يوجه بإزالة العقبات التي تواجه التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا

أشاد الرئيس السوداني؛ عمر البشير بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الإثيوبية. وقال البشير لدي لقائه اليوم الخميس نائب رئيس الوزراء الإثيوبي؛ ديميك ميكونن؛ نأمل أن تعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة؛ على إزالة كافة العوائق التي تواجه التعاون الاقتصادي بين البلدين . من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي؛استعداد بلاده للعمل مع السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة الشعبين. وأكد التزام بلاده بالعمل على إزالة العقبات التي تواجه التكامل الاقتصادي والاجتماعي؛ وتفعيل كافة اللجان بين البلدين خصوصا السياسية والاجتماعية الثقافية ولجنة الحدود.

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