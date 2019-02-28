مفتي لبنان يعزي السيسي في حادث قطار محطة مصر

تقدم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بالتعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي وقع أمس الأربعاء، متمنيا للجرحي الشفاء العاجل.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، قد بعثوا برقيات عزاء إلى الرئيس السيسي، في ضحايا الحادث الأليم، وتمنوا الشفاء للجرحى والمصابين جراء الحادث.
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