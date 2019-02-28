العدل: صياغة ومراجعة أكثر من (20) مشروع قانون ومرسوم مؤقت

التاريخ: 28-فبراير-2019
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أكدت وزارة العدل تنفيذ (80%) من توصيات الحوار الوطني، مبينةً أن المتبقي من التوصيات التي تلي الوزارة متعلق بالمفوضيات خاضعة للتشاور السياسي.
وقال مولانا محمد أحمد سالم وزير العدل المكلف في تصريح بحسب (smc) أن الوزارة قامت خلال الفترة السابقة بصياغة ومراجعة أكثر من (20) مشروع قانون ومرسوم مؤقت أبرزها المرسوم المؤقت لقانون التعديلات المتنوعة ومشروع قانون ديوان الحكم الإتحادي لعام 2018م .
وأوضح سالم أن وزارته قامت بإعداد التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان في السودان والذي بموجبه تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين للجهات المعنية بملف حقوق الإنسان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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