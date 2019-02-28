متظاهرون في الخرطوم يختبرون أوامر الطوارئ ونائب الرئيس يلهب الحماس

خرجت مظاهرات متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الخميس، منددة بالنظام السوداني ومطالبة برحيل البشير في تحدٍ لأوامر الطوارئ التي أعلن عنها في السودان.

وشهدت عدة أحياء بالعاصمة مظاهرات، تمت التعبئة لها من مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها المئات، قبل أن يتم تفريقها بالغاز المسيل للدموع .

وكان النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول عوض ابن عوف، قال الأربعاء، إن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير تهدف إلى “تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة وليست معنية بالاحتجاجات”.

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الأمر الذي الهب في بعض المحتجين الحماس، وأدهش نشطاء، وجاءت التعليقات من قبيل النائب الأول للرئيس: يناشدكم بالاستمرار في التظاهر، نحتاجكم.

بينما علق آخر : الشارع مهد الطريق لكل ما حدث منذ الجمعة الماضية، ويحتاجونه لما تبقى من الخطة، الحكاية لسه ما خلصت.

وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ مساء الجمعة الماضي بعد موجة احتجاجات مستمرة منذ 19 ديسمبر الماضي، وصاحب الإعلان، حل الحكومتين الاتحادية والولائية وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين وإعلان حال الطوارئ لمدة عام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)