قوش أمام قواته : لا تهاون في أمن الوطن ولا تهزنا الشائعات والأكاذيب

أكد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الإستتباب التام للأمن بالبلاد وإنصراف كافة المؤسسات الرسمية لدعم وإسناد خطط وخطوات الإصلاح التي إنتظمت البلاد ، مجدداً دعوته للشباب ولكافة شرائح المجتمع الحية للحوار والإيجابية والإبتعاد عن الضغائن وسلوكيات الكراهية .

وأشاد الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله محمد صالح خلال مخاطبته يوم الخميس لقوة هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، أشاد بعضوية الجهاز ودورهم الملموس في حسم الفوضى وتأمين المواطنين والممتلكات وما تميزوا به من فدائية وإنضباط وحرص على سلامة المواطنين ، وقال أن المواطنين السودانيين ، وبخاصة المرأة ، يلزمنا التعامل معهم بالمزيد من الإحترام والإلتزام بقيم وأخلاق وأعراف الشعب السوداني .

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وقال (قوش) : بحسب (smc)“لسنا بطلاب سلطة ورسالتنا رسالة مهنية وشفافية وعدل ومحبة وتسامح ، ونحن أبناء الشعب وجنوده ونفخر بثقته فينا” ، ووجّه سعادته بالمزيد من الفعالية والإنضباط واللجوء للقانون مشيراً الى أن هناك حملة سياسية منظمة ومركزة لتشويه صورة جهاز الأمن والمخابرات وهز الثقة فيه .

من جهته أكد الفريق جلال الدين الشيخ الطيب نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال مخاطبته لذات الفعالية أن الغلاء والظروف والضغوط المعيشية التي عاناها الشعب السوداني وحفزته للإحتجاج ليس محل خلاف أو إنكار مضيفاً أن الشعب السوداني يستحق أن نفديه بالروح والدم وأن نحترق لأجل خدمته ورفعته وراحته ، مؤكداً على أن حسم مظاهر الفوضى والتخريب أمر واجب ومطلوب ولكن عبر مداخل وآليات القانون ، وأكد أن الجهاز لن يتسامح مع أي عضو من أعضائه حال تجاوزه للقانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)