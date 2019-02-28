توقيف (5) متهمين من ضمنهم فتاتان بتهمة القتل العمد

أوقفت شرطة الخرطوم جنوب (5) متهمين من بينهم فتاتين، ووضعتهم رهن التحقيق في جريمة قتل شاب طعناً بالسكين بمنطقة أنقولا، إثر مشاجرة كانت قد وقعت بين المجني عليه وفتاة أثناء تواجدهم في رحلة قام بها مجموعة من الشباب والشابات، وتدخل بقية المتهمين لطي الخلاف بينهما، إلا أن الفتاة والشاب نشبت بينهما معركة عنيفة تبادل فيها الطرفان الضرب بالأيادي، مما دفع أحد المتهمين بتسديد ثلاث طعنات إلى المجنى عليه، وفروا جمعيهم من مسرح الحادث.

حيث تلقت الشرطة بلاغاً بحسب صحيفة آخر لحظة من مواطن أفاد في مضمونه أنه عثر على جثة شاب متوفي بالشارع العام، وتحركت قوة من الشرطة إلى مسرح الحادث، وتم عمل الإجراءات اللازمة للجثة، وتحويلها إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأكد تقرير التشريح أن المجني عليه تعرَّض للضرب، وتوجد كدمات في أنحاء متفرقة من جسمه وأن سبب الوفاة الجراح الطعنية في أسفل الظهر والقلب. وقادت تحريات الشرطة للقبض على المتهمين، وعند التحري معهم أكدوا أن المجني عليه تاجر ضبط مع فتاة، وأنهم فقط قاموا بحجزهم، وأن متهماً آخر قام بتسديد عدة طعنات له وتمكن من الهروب إلى إحدى الولايات، ودونت الشرطة في مواجهتهم بلاغاً تحت المواد (130/21) من القانون الجنائي الاشتراك في القتل العمد، وفصلت البلاغ في مواجهة المتهم الهارب لحين القبض عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)