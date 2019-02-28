النائب الأول: موقفنا تجاه المملكة ليس محل مزايدة

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف وزير الدفاع، يوم الخميس، موقف السودان الثابت تجاه المملكة، واصفاً إياه بالمبدئي وأنه ليس محل مزايدة. وامتدح بن عوف العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية.

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واستقبل النائب الأول بمكتبه سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي حسن جعفر، بحضور الملحق العسكري السعودي العميد الركن إبراهيم العمير، والذي نقل له تهاني وتحيات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والقيادة العسكرية في رئاسة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة، بمناسبة تعيينه نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع.

من جانبه، أكد السفير السعودي بحسب الشروق – حرص المملكة العربية السعودية على العلاقات الوطيدة مع السودان والعمل على تطويرها، وأعلن عن جاهزيتهم لتقديم كل ما يمكن أن يعزز العلاقة بين البلدين والمضي بها إلى الأمام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)