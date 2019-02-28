كبر يؤكد أهمية حسم ملف ترسيم الحدود السودانية الإثيوبية

أكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر، على أهمية حسم ملف ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا لجعل الحدود معبراً للتكامل والتعاون ولتبادل المصالح المشتركة، فيما امتدح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دور السودان في المنطقة.

وبدأت بالخرطوم، يوم الخميس، المباحثات المشتركة للجنة الاقتصادية العليا السودانية الإثيوبية. وترأس الجانب السوداني نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف، فيما ترأس الجانب الإثيوبي ديميك ميكونن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأكد كبر خلال مخاطبته المباحثات المشتركة بين الجانبين، أزلية العلاقات بين السودان ودولة إثيوبيا، وأشار إلى أنه حان الوقت لتسريع وتيرة العمل لتحقيق التكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة.

وشدد نائب رئيس الجمهورية بحسب شبكة الشروق – على ضرورة حسم ملف ترسيم الحدود بين السودان ودولة إثيوبيا لجعل الحدود معبراً للتكامل والتعاون ولتبادل المصالح المشتركة ورحب بالوفد الإثيوبي في السودان.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديمقي مكنن، أنهم ملتزمون ببذل الجهود لتقوية العلاقات بين البلدين حتى تكون نموذجاً يحتذى به في الإقليم والقارة الأفريقية.

وثمن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دور السودان الإيجابي في حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم، مؤكداً ثقته في قدرة الحكومة السودانية في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية في أقرب وقت ممكن. وأشاد مكنن بالتعاون السوداني الإثيوبي في سلام جنوب السودان وأثره على الأمن والاستقرار في الإقليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)