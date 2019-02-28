استجواب رئيس لجنة شعبية متهم بالتزوير

استجوبت محكمة جنايات الخرطوم شمال، أمس رئيس لجنة شعبية، من ضمن شبكة مكونة من (4) أفراد تخصصت في تزوير المستندات الرسمية. وأفاد لدى استجوابه بواسطة قاضي المحكمة، عاطف عبد الله، بأنه يعمل رئيس لجنة شعبية، ومهمته حل المشاكل داخل الحي مضيفاً أنه يقوم باستخراج شهادة السكن للمواطنين فقط مقابل مبلغ (20)جنيه، نافياً علاقته بالشهادات المزورة التي تم ضبطها، وحدد قاضي المحكمة جلسة أخرى لمواصلة استجواب بقية المتهمين.

وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن معلومة توفرت بأن المتهمين في البلاغ يقومون بتزوير الشهادات الجامعية مختلفة التخصصات، وبواسطة كمين محكم واتفق المتهم الأول مع المصدر لاستخراج شهادة جامعية تتبع إلى جامعة السودان كلية الهندسة، مقابل مبلغ (2) ألف جنيه، المتهم الثاني كان هو الوسيط واستلم المبالغ المالية وسلمها إلى المتهم الأول، وبواسطة أمر تفتيش صادر من أمن الدولة، تم تفتيش منزل المتهم الأول بواسطة عدد (8) أفراد من الشرطة وعربة المتهم الثالث والذي أسفر عن ضبط معروضات وهي عبارة عن شهادات جامعية صادرة من إحدى الجامعات العريقة بقسم الآداب، بجانب شهادات ثانوية وختم تجاري ورخص قيادة بالإضافة إلى أختام باللغة الانجليزية، كما تم تفتيش مكتب المتهم الرابع بالسوق العربي وعثر بداخله على معروضات تستخدم في صناعة التزوير وماكينة وطابعة وعدد (2) شاشات كمبيوتر وطابعات ملونة وماكينة تغليف بالإضافة إلى أسطوانات وبطاقات قومية، ووجهت النيابة تهماً تحت المواد (123، 65) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير وإدارة منظمة للتزوير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)