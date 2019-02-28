وزارة العدل الإسرائيلية تتتهم نتنياهو بالفساد

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم، توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد. وأوضحت الوزارة أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتشمل لائحة الاتهام تهمة تلقى الرشوة فى إطار الملف 4000، على خلفية دفع مصالح رجل الأعمال الإسرائيلى شاؤول ألوفيتش، بما يتعلق بدمج شركتى "ييس" و"بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو فى موقع "واللا" الإلكترونى الذى يملكه ألوفيتش.

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