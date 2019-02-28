ساديو ماني يتحدث عن فوز ليفربول على واتفورد

أعرب السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بمساعدة فريقه بالفوز على واتفورد، بالدوري الإنجليزي.

وأشاد ماني، بهدفيه في شباك واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

وقال ماني لموقع "ليفربول" "أرسل لي ترينت كرة عرضية رائعة، وكنت محظوظًا وسجلت هدفًا".

وأضاف، " هو واحد من أكثر الأهداف الرائعة التي سجلتها، الشيء الأهم هو النقاط الثلاث، لذلك أنا سعيد".

وتابع، "هذا هي المرة الأولى التي ألعب فيها كمهاجم صريح ، كنت رائع ، وسجلت هدفين، في فوز فريقي بخماسية نظيفة".

ونجح ليفربول، في استعادة الانتصارات، عقب تعادله السلبي أمام مانشستر يونايتد، بالجولة السابعة والعشرين، وحافظ على صدارة جدول الترتيب.