ريال مدريد يستعد لـ "حرق" برشلونة

وسجل برشلونة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجل منهما لويس سواريز هدفين، ولكن ريال مدريد أضاع العديد من الفرص قبلها.
وأهدر فينيسيوس جونيور العديد من الفرص، على الرغم من أن طاقته وتحركاته كانت محور أداء أساسي لمدريد في صنع العديد من الفرص.
وربما يدفع ريال مدريد بغاريث بيل في التشكيل الأساسي في مباراة السبت، حيث يعتبر لاعباً خطيراً أمام المرمى أكثر من لوكاس فاسكيز، الذي حل محله في التشكيل الأساسي.
في الوقت نفسه، ورغم الفوز الكبير إلا أن لاعبي برشلونة يعلمون أنهم بحاجة للتطوير لتوجيه ضربة قاتلة للريال في صراع التتويج بلقب الدوري.
ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن الريال، وفوز آخر في ملعب برنابيو سيكون كافياً لإبعاد الريال عملياً عن سباق التتويج باللقب.
وربما يقوم المدرب بإعادة المدافع صامويل أومتيتي للتشكيل الأساسي، بينما يظل فيليب كوتينيو على مقاعد البدلاء للحصول على الراحة، بعدما شارك كبديل في مباراة الأربعاء أمام الريال.
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