الصين تتعهد بمواصلة تحسين بيئة السوق للمستثمرين الأجانب

أكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستواصل تحسين بيئة السوق للمستثمرين الأجانب، في مسعى نحو مزيد من تدفق الرأسمال الخارجي.

وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون - في تصريحات اليوم الخميس - إن الصين تواجه وضعا معقدا في استخدام الاستثمار الأجنبي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كما بقى الاستثمار المباشر عبر الحدود راكدا، وازدادت حدة التنافس على الرأسمال الأجنبي.

وأضاف وانغ شو أن الحكومة الصينية ستكمل نظامها السياسي المتعلق بالاستثمار الأجنبي، وستبني مناطق للتنمية الاقتصادية عالية الجودة على المستوى الوطني، وستعزز التناسق الإقليمي، مع تحسين خدماتها للمستثمرين الأجانب.

وكانت وزارة التجارة الصينية بدأت العام الماضي إجراءات لتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي، حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبي إلى 135 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 3% على أساس سنوي.

ومن المقرر تقديم مشروع قانون حول الاستثمار الأجنبي للمراجعة في الدورة التشريعية الصينية السنوية القادمة، والذي سيساعد بدوره الصين على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، وحماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب المشروعة بعد اعتماده.