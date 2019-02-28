أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الخميس، تسجيل أدنى مستوى لهجرة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا منذ عام 2009 ، مع قدوم موعد تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأضافت البيانات التي نشرها المكتب - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أنه بلغ عدد المهاجرين الأوروبيين إلى بريطانيا في سبتمبر 2018 نحو 57 ألف شخص.
من ناحية أخرى، أفاد المكتب بأن أعداد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2004، حيث بلغت أعدادهم 261 ألف شخص.
يذكر أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس القادم، وفي حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني وغيره من المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا تسجل أدنى مستوياتها منذ 2009 مع قدوم الـ"بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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