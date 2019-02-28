الصين تأمل مواصلة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الحوار بينهما

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، اليوم الخميس، عن أمل بلاده أن تواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة إبقاء وإجراء الحوار بينهما.

وقال كانج - في تصريح اليوم تعليقا على القمة الثانية بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة التي عقدت في العاصمة الفيتنامية (هانوي) - إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية شهد تحولا كبيرا خلال العام الماضي، حيث عادت قضية شبه الجزيرة الكورية إلى المسار الصحيح للتسوية السياسية، مشيرا إلى أن مثل هذه النتيجة صعبة المنال وينبغي الاعتزاز بها.

وأضاف أن تطور الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتغييره على مدى العقود القليلة الماضية، يشير إلى أن الحوار والتشاور هما السبيل الوحيد لحل المشكلة.

وتابع أن بكين تأمل في مواصلة الجانبين إجراء حوار بينهما، وإظهار الإخلاص لبعضهما البعض، واحترام واستيعاب الشواغل المشروعة لكل منهما، والتدعيم المشترك لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإقامة آلية للسلام في شبه الجزيرة، متعهدا بمواصلة الصين القيام بدور بناء في هذا الشأن.