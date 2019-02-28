قوش: جهات تعمل تشويه صورة جهاز الأمن والمخابرات

اتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ الفريق اول مهندس صلاح عبدالله قوش؛ جهات لم يسمها قال انها تعمل على تشويه صورته؛ مؤكدا عدم التهاون في امن الوطن.

وقال قوش لدى خلال مخاطبته لقوات هيئة العمليات اليوم الخميس؛ ان الشائعات لاتهز الجهاز؛ و(رسالتنا تقوم على المهنية والشفافية والعدل والمحبة والتسامح).

وأضاف قوش "لسنا طلاب سلطة ونفخر ونعتز بثقة الشعب فينا".

وتابع: هناك حملة منظمة ومركزة لتشويه صورة جهاز الأمن والمخابرات) وأكد عدم التهاون في أمن الوطن؛ واردف لا تهزنا الشائعات والأكاذيب).

ومن جهته أكد نائب مدير الجهاز ؛الفريق أمن جلال الدين الشيخ بابكر؛ عدم تسامح جهاز الأمن والمخابرات مع أي من أعضائه حال تجاوزه القانون.