وزير الطاقة الأمريكي يكشف عن مشروع قانون يسمح بمقاضاة أوبك

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن هناك مشروع قانون، يسمح لإدارة ترامب بمقاضاة أوبك، بسبب تخفيضات الإنتاج.

وأضاف دان برويليت، اليوم الخميس، أن التخفيض قد يكون له عواقب غير مقصودة، وربما ينتج عنه ارتفاع أسعار النفط في نهاية المطاف.