رسميًا - تغيير حكم الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني عن إسناد "الكلاسيكو" للحكم اونديانو مالينكو بدلًا من هيرنانديز هيرنانديز الذي كان من المفترض توليه مسئولية الإدارة التحكيمية للقاء.

وكشفت صحيفة"ماركا" أن الحكم مالينكو سيتقاعد بنهاية الموسم الجاري، ولذلك فأن تلك المباراة ستكون فرصة لتعبير الاتحاد عن تقديره للحكم البالغ من العمر 45 عامًا.

وسبق لمالينكو أن ادار سبع مباريات في تاريخ"الكلاسيكو"، كانت بدايتها في 2004 في "كامب نو" وفاز برشلونة بثلاثية نظيفة.

ويشهد ملعب"سانتياجو برنابيو" على "الكلاسيكو" يوم السبت المقبل، حيث يتصدر برشلونة ترتيب "الليجا" برصيد 57 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة.