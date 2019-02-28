مدرب فولفسبورج ينفي رحيل لاباديا

نفى يورج شماتكه المدير الرياضي بنادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، التكهنات التي تفيد بإمكانية رحيل برونو لاباديا عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ورجحت مجلة "كيكر" وبعض الصحف اليومية عدم تجديد عقد لاباديا في إشارة إلى وجود توتر في علاقة لاباديا وشماتكه.

وقال شماتكه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لا أعلم من أين يأتي هذا. لا توجد أية أنباءء"، مضيفا أن الخطة لم تتغير لبدء المفاوضات لموسم 2019 / 2020 أو أكثر في الربيع.

وأكد :"لا يوجد قرار مبدئي. ندخل في المفاوضات بأي سيناريو ممكن".

وأصبح لاباديا مدربا للفريق في العام الماضي وأنقذ الفريق من الهبوط في الدور الفاصل من العام الماضي. والآن يحتل فولفسبورج المركز الخامس وهو في معركة من أجل حجز مقعد يؤهله للعب في أوروبا الموسم المقبل.