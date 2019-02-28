رئيس اتحاد الكرة التركي يتقدم باستقالته

تقدم يلدريم ديمرورن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، بالاستقالة من منصبه اليوم الخميس، بعد أسبوعين فقط من فوز مشروع مشترك، بما في ذلك شركته، بعطاء يتعلق بإدارة شركة المراهنات الرياضية الوحيدة في البلاد.

وتعرض يلدريم لانتقادات بشأن احتمال خلق شروط عطاءات غير عادلة، وكانت سلطات كرة القدم، بما في ذلك علي كوك رئيس نادي فناربخشه، طالب ديميرورن باستقالته.

وقال ديميرورن، في بيان نشره على موقع الاتحاد التركي لكرة القدم، وذلك بعد تسليم شركة (إيديا) للمراهنات رسميا إلى شركة ديميرورن، أنه ترك منصبه "لتجنب الجدل" و"عدم تشويه سمعة" الاتحاد.

وتقدمت شركة (سانس جيريزم)، الخاصة بديميرورن، وشريكتها (ساينتيفيك جيمز)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بعرض للحصول على 2.0% من عائدات شركة (إيديا).

ولشركة ديميرورن القابضة مكانة إعلامية كبيرة في تركيا.

وفي سياق متصل، قرر اتحاد الكرة التركي اليوم الخميس تولى شينول جونيش، المدرب السابق لفريق بشكتاش التركي، منصب مدرب منتخب تركيا خلفا للروماني ميرسيا لوسيسكو، وذلك للمرة الثانية في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له أن تولى المسؤولية ما بين عامي 2000 و2004.