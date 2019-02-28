بعد الهجوم العسكري الذي شنته الهند على مدينة Pulwama والذي راح ضحيته 40 فرد من الجيش الباكستاني، قررت محكمة لاهور العليا بباكستان حظر عرض الأفلام الهندية تماما.
وأصدر رئيس المحكمة الباكستانية الشيخ محمد عاطف هذا القرار، وفقا لما ذكره موقع "إنديا توداي"، شاملا به منع أي من الممثلين الباكستانيين من العمل بأي فيلم سينمائي بالهند.
يأتي ذلك بعد صدور قرار من الحكومة الباكستانية في يناير 2017، سمح بعودة عرض الأفلام الهندية بباكستان بعد أن كانت محرمة تماما لسنوات طويلة بسبب النزاع بين البلدين الذي يمتد لعقود.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. المحكمة الباكستانية تصدر قرارًا بحظر أفلام"بوليوود" بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.