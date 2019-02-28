لهذا السبب.. المحكمة الباكستانية تصدر قرارًا بحظر أفلام"بوليوود" بباكستان

بعد الهجوم العسكري الذي شنته الهند على مدينة Pulwama والذي راح ضحيته 40 فرد من الجيش الباكستاني، قررت محكمة لاهور العليا بباكستان حظر عرض الأفلام الهندية تماما.

وأصدر رئيس المحكمة الباكستانية الشيخ محمد عاطف هذا القرار، وفقا لما ذكره موقع "إنديا توداي"، شاملا به منع أي من الممثلين الباكستانيين من العمل بأي فيلم سينمائي بالهند.

يأتي ذلك بعد صدور قرار من الحكومة الباكستانية في يناير 2017، سمح بعودة عرض الأفلام الهندية بباكستان بعد أن كانت محرمة تماما لسنوات طويلة بسبب النزاع بين البلدين الذي يمتد لعقود.