الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع 234 مليون دولار لإنقاذ زيمبابوي من الجفاف

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، حملة استغاثة دولية لجمع نحو 234 مليون دولار أمريكي، كمساعدات طارئة بهدف إنقاذ زيمبابوي من موجة الجفاف التي من المتوقع أن يتأثر بها ثلث سكان البلاد.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارك لوكوك - أثناء وجوده في العاصمة الزيمبابوية "هراري" حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - إنه سيعلن إطلاق الحملة بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم، وذلك بعدما التقى بالرئيس الزيمبابوي إيمانويل منانجاجوا.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن نحو 3ر5 مليون مواطن في زيمبابوي بحاجة إلى مساعدات في ظل سقوط الأمطار الموسمية على البلاد بشكل متقطع ونقص العملة الأجنبية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ما أدى إلى نقص الأدوية والوقود.
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