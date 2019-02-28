موجز "السودان 365".. التظاهرات تتحدى الطوارئ

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

خروج آلاف من المتظاهرين في أحياء الخرطوم

لم تمنع قوانين الطوارئ آلاف السودانيين من الخروج في تظاهرات هادرة في العديد من أحياء العاصمة الخرطوم اليوم الخميس؛ على الرغم من الإستعدادت الأمنية المكثفة من مختلف القوات النظامية في السودان.

وبحسب متابعات "السودان 365" فإن احتجاجات اليوم تزايدت فيها الأعداد المشاركة بشكل ملحوظ؛ ودخلت أحياء واقعة في أطراف جنوب الخرطوم لأول مرة على خط التظاهرات مثل (السلمة؛ مايو؛ والازهري).

كما شهدت الأحياء المحيطة بالخرطوم مواكب احتجاجية في (الامتداد؛ والصحافة؛ السجانة؛ جبرة؛ الشجرة؛والكلاكلة)؛ شارك فيها المئات من المواطنين.

وفي أم درمان تم رصد تظاهرات حاشدة في(ابوروف؛ العباسية؛ البوستة؛ الحتانة؛ الصالحة؛ امبدة؛ ودنوباوي؛شقلبان؛ بانت ؛ المهندسين والجرافة).

وتصدت قوات مكافحة الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق عشرات التظاهرات؛ ولازالت الاحتجاجات مستمرة.

وأكد شهود عيان أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ اعتقل العشرات من المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان.

بريطانيا: نأمل أن يتجاوز السودان التحديات الراهنة

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف عمق العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا، وأبان لدى لقائه بمكتبه ظهر أمس بالسفير عرفان صديق سفير المملكة المتحدة لدى الخرطوم أن السودان يتطلع إلى تطوير هذه العلاقات التاريخية، وزيادة مستوى التعاون بين البلدين في كافة المجالات، سيما مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق في المنابر الدولية خدمة لأهداف السلام والاستقرار في السودان والمنطقة .

وعبر السفير البريطاني عن رغبة بلاده الأكيدة في ازدهار العلاقة بين البلدين في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتمنى أن يتجاوز السودان التحديات الراهنة وأن يوفق في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

نائب البشير: موقف السودان ثابت ومبدئي تجاه المملكة

أشاد النائب الاول للرئيس السوداني؛ووزير الدفاع؛ الفريق أول ركن عوض محمد أحمد إبن عوف؛ بمستوى العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية.

وأكد على موقف السودان الثابت تجاه المملكة؛ واصفاً إياه بالمبدئي وأنه ليس محل مزايدة.

واستقبل ابن عوف اليوم الخميس؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان؛ علي حسن جعفر بحضور الملحق العسكري السعودي العميد الركن إبراهيم العمير.

من جانبه أكد السفير السعودي حرص المملكة العربية السعودية علي العلاقات الوطيدة مع السودان والعمل علي تطويرها؛ وأعلن عن جاهزيتهم لتقديم كل ما يمكن أن يعزز العلاقة بين البلدين والمضي بها إلي الأمام.

ونقل السفير تهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والقيادة العسكرية في رئاسة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة ، بمناسبة تعيينه نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع .

تظاهرات حاشدة في الخرطوم تتحدى الطوارئ

خرج المئات اليوم الخميس في تظاهرات حاشدة وسط العاصمة الخرطوم؛ متحدية أوامر الطوارئ التي توقع عقوبات مشددة على المحتجين.

ورصد "السودان 365" خروج عدد من المواكب بالتزامن في احياء الخرطوم؛ تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة؛ المطالبة بتنحي الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ عن السلطة.