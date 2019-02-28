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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ذكر التونسي اراد الزعفوري المدير الفني السابق للهلال، إن نكانا وزيسكو يونايتد يملكان القدرة على التقدم إلى الدور ربع نهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية جاء ذلك في تصريحاته للمصادر أمس الأول، وتابع: (إذا كانوا يعرفون كيف يلعبون في السودان ضد الهلال وكوتوكو في غانا، فإن “نكانا وزيسكو” يمكنهما الذهاب إلى الدور ربع النهائي).
وقال في تصريحات حسب صحيفة قوون أن مباريات نكانا وزيسكو في السودان وغانا ستكون حاسمة وتحدد موقف الثنائي في بطولة الاتحاد الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. الزعفوري يتجاهل الهلال ويرشح نكانا وزيسكو للتأهل.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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