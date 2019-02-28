الكاف يختار هدف نجم الهلال (الشغيل) في زيسكو للمنافسة على الأفضل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خمسة أهداف هي الأفضل في الجولة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت الأحد الماضي، بينها ثلاثة أهداف للاعبين من دول عربية.
وجاءت الأهداف الخمسة كالتالي: هدف ياكوبا سونجني لاعب أشانتي كوتوكو في مرمى نكانا الزامبي، وهدفي محسن ياجور مهاجم الرجاء في مرمى نهضة بركان، وهدف نصر الدين عمر، لاعب الهلال السوداني في مرمى زيسكو الزامبي، وأخيراً هدف تياجو أزولاو، لاعب بيترو أتلتيكو الأنغولي في شباك الزمالك المصري.
وطرح “كاف” الأهداف الخمسة في فيديو بثه عبر حسابه، بموقع “تويتر”، وطالب الجماهير بالتصويت واختيار الهدف الأفضل من بينها.
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