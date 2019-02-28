وسط تصفيق الصحفيين البشير: ذاهبون لأمريكا وحجزنا فنادقنا والولايات المتحدة لن تستطيع اتخاذ أي إجراء ضدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعاد ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشر مقطع فيديو لكلمة قوية ألقاها الرئيس السوداني, المشير عمر حسن أحمد البشير, أمام الصحفيين قبل أكثر من عامين.

وقال الرئيس السوداني خلال كلمته التي رصدها موقع النيلين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع اتخاذ أي إجراء ضده, لأن الجمعية التي سيحضرها حق من حقوقه ولن يستطيع أحد سؤاله على حد تعبيره.

وأضاف المشير خلال كلمته التي وجدت اعجاب الصحفيين الذين عبروا عن إعجابهم بالتصفيق: لا يوجد قانون في أمريكا يمنح الولايات المتحدة الحق في اتخاذ أي إجراء ضدي.

وختم كلمته قائلاً: اخذنا تصريح من الخرطوم إلى المغرب ومن هناك سنسافر عبر الأطلنطي إلى نيويورك التي حجزنا فيها فنادقنا.