والي كسلا: سأقف على مسافة واحدة من الجميع

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد والي ولاية كسلا الجديد الفريق محمد منتي عنجر، أنه سيقف على مسافة واحدة مع جميع أهل الولاية، مشيراً إلى أنه عاهد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالعمل على تحسين معاش الناس وخدمة أهل كسلا.
وتسلم والي كسلا، يوم الخميس، مهامه رسمياً عقب اكتمال مراسم التسليم والتسلم بينه والوالي السابق آدم جماع آدم.
وشكر عنجر في تصريح صحفي والي كسلا السابق على ماتم من عمل في فترة توليه أمر الولاية وماتحقق من إنجاز.
وتعهد بأن يواصل في إكمال مشروعات التنمية بالولاية، وأكد أنه سيكون خادماً لأهل كسلا وسيقف على مسافة واحدة مع الجميع.
وأكد عنجر أنه سيقوم بإنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية في تحسين معاش الناس والمحافظة على الأمن والاستقرار.
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