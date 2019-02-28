شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بالتطور الواضح الذي شهدته الدراما السودانية مؤخراً عبر عدد من المسلسلات مثل (وتر حساس) و (دبل أكس لارج). ووفقاً لموقع النيلين فقد كان محور حديث النشطاء لقطة جمعت الفنان الكبير د. فيصل أحمد سعد والفنانة القديرة سامية عبد الله خلال مسلسل (دبل أكس لارج) الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاح منقطع النظير. وكتب النشطاء عن المشهد الدرامي الذي جسد فيه دكتور فيصل دور زوج سامية وهما على سرير واحد: (10 سنة نتابع في الدراما السودانية أول مرة نشوف راجل ومرأه سودانيين بمثلوا راقدين في سرير واحد.. ماشين كويس والله.. وختموا حديثهم بعبارة ساخرة (دا تطور لمن تهور)

كانت هذه تفاصيل خبر (دا تطور لمن تهور)..أول مرة في تاريخ الدراما السودانية نشاهد رجل ومرأة يمثلون وهم راقدين في سرير واحد.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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