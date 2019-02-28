خدعة بسيطة تسمح بقراءة رسائل “واتساب” دون علم المرسل

الخليج 365 :

تم الكشف أخيرا عن خدعة تسمح لمستخدمي تطبيق “واتساب”، بقراءة الرسائل دون علم المرسل.

وبات في أمكان مستخدمي هاتف “آيفون” قراءة الرسائل بحرية دون ظهور العلامات الزرقاء التي تظهر قراءتها.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ذا صن”، يمتاز هاتف آيفون بميزة “اللمس ثلاثي الأبعاد”، حيث يمكن إظهار خيارات جديدة من خلال الضغط بقوة على الشاشة.

ومع النقر بقوة على مربع الرسالة، يمكن قراءة الرسائل مباشرة دون ظهور العلامات الزرقاء، على ألا تزيد الرسائل عن 12 رسالة.

ويجب على المستخدم تفادي الضغط بقوة أكبر، حتى لا ينتقل بشكل مباشر إلى نافذة المحادثة داخل التطبيق، وبالتالي يظهر للمرسل أنك قرأت الرسالة.

وتعمل هذه الخاصية، على إصدارات محددة من آيفون، مثل آيفون 6S وآيفون7 و7 بلس وآيفون 8 و8 بلس، وآيفون x وxs وxs ماكس.