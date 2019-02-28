تسريب لحديث خطير لمدير حملة بوتفليقة تضمن مواجهة المحتجين بالرصاص!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتشر على مواقع التواصل تسريب لتسجيل حديث خطير دار بين عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبين علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بخصوص الأوضاع التي تعيشها البلاد، على خلفية الاحتجاجات، وهو الحديث الذي يكشف الطريقة التي تنظر بها جماعة “الولاية الخامسة” إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد.

ويقول سلال في الحديث، الذي أشعل مواقع التواصل غضبا وإدانة، إن “الجماعة بدأوا في الانسحاب، فيرد عليه حداد بأنهم خائفون”، ثم يتحدث سلال عن الوزراء وعدم قيامهم بأي شيء من أجل التصدي للحركات الاحتجاجية الرافضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة واستمرارية النظام، ويستغرب كيف أن الأغلبية الساحقة منهم كانت ببيوتها الجمعة الماضي، حتى وزير الشؤون الدينية الذي كان يفترض حسبه أن يكون بمكتبه يوم الجمعة الماضي ( بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية)، وأن حتى عمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية كان خائفا ويخشى مواجهة الناس، حتى قام ( سلال) بتشجيعه بأن عليه مواجهة الناس بابتسامة وتفادي شتمهم!!

وقال علي حداد من جهته إنه يتعين عليهم الصمود حتى يوم الثالث من مارس/آذار موعد إيداع ملف الترشح، وأن الناس على مستوى مدينة تيزي وزو (التي ينحدر منها حداد) يريدون الاستفادة أكثر ويفضلون بوتفليقة على شخص آخر، فيما أكد سلال أنه إذا واصل الناس التظاهر سيتم إخراج قوات الدرك الوطني (الجندرمة) لمواجهتهم، وقال “الجندرمة ما يلعبوش ( يعني لا يتساهلون)!

وتحدث سلال أنه قرأ تحليلا لبسبوس في إشارة لحوار مع المحلل السياسي الفرنسي ـ اللبناني أنطوان بسبوس مع صحيفة “ليبراسيون” بتاريخ 24 فبراير الحالي، وقال إنه رغم أن المحلل لا يحب بوتفليقة إلا أنه قال كلاما جيدا و المقصود هنا أن المحلل توقع فرض الولاية الخامسة لبوتفليقة!

وبناء على كلام سلال فإن الحديث المسرب بينه وبين حداد حديث جدا، سواء يوم 24 فبراير أو بعدها بيوم، والتسجيل تم تسريبه أمس 27 فبراير.

وذهب عبد المالك سلال للحديث عن زيارته (غدا الجمعة) إلى مدينة عين وسارة بولاية الجلفة للقاء لجمعية الزوايا، مؤكدا أنه سيذهب ولن يخشى الاحتجاجات، وأنه لا يهتم لذلك لأن حرسه الخاص يحمل أسلحة كلاشينكوف وأنه إذا تعرض لإطلاق النار فإن الحرس سيفتح النار على المتظاهرين، وإذا كانت الأمور هادئة سيجلس قليلا هناك يتناول وجبة الغداء والتوجه للمسجد ثم يغادر.

وأبدى سلال امتعاضه من حكاية “الكادر” (صورة بوتفليقة) مؤكدا أنه لا يريد لا تكريما ولا صورا للرئيس ولا حتى حصان (مرة أهدى مؤيدو الرئيس له حصان وقدم للصورة) وحكى كيف أنه استشاط غضبا لما رأي مختار رقيق مدير البروتوكول بالرئاسة قادما نحوه كـ”الغبي” وهو يحمل صور الرئيس داخل إطار فقال له ابتعد عني!

*تفريغ التسجيل بين سلال وحداد (كما جاء باللهجة الجزائرية):

حداد: كونا مع هذاك اسماعيل راهوم خايفين تمشي في داخل البلاد

سلال: ماهيش حتمشي (التظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة)

حداد: اليوم خرجوا للطريق السريع وضربوا (مظاهرات الطلبة)

سلال: يضربوا يدخلوا فيهم الجدارمية ( قوات الدرك)..الجدارمية مامعاهومش اللعب

دخول شخص ثالث

حداد: يجب ان نتحمل حتى 3 مارس (تاريخ ايداع ملف الترشح)

سلال: هم يظنون أنه من السهل أن ينسحب(عبد العزيز بوتفليقة)

حداد: هذه هي خدمتنا (الصمود حتى 3 مارس)

سلال: اليوم قريت التحليل تاع بسبوس( يشير لحوار مع المحلل السياسي الفرنسي ـ اللبناني أنطوان بسبوس مع صحيفة “ليبراسيون” بتاريخ 24 فبراير الحالي)، رغم انه يكره الرئيس هدر ( تكلم) كلام شباب (جيد).

حداد: حتى هذاك تاع ألجيريا ( موقع إلكتروني) راحلي اسموا هدر كلام مليح..ماهيش حاتكون ساهلة..يخرجوا 5 ولا 10 الاف في الولاية نورمال..اليوم الصباح كي لقيت الميساج تاعك عيطت لمحمد يعرف مليح تيزي وزو ..قالي المشكل انوا كل واحد يحب يدي..والناس يحبوا بوتفليقة ويقولوا هو خير من واحد خلاف

سلال: شفت الجماعة راهوم جابدين

حداد: راهوم خايفين

سلال: لا جبدوا شويا..قولتلهوم ياخي عندنا دولة وعندنا ربي

حداد: لازم نخدموا الناس باه الجمعة مايكونش غاشي..لازم نجندوا الجميع..حتى نجيبولهوم الطعام هنا

سلال: الجمعة ألي فاتت الحكومة غايبة..غير وزير الداخلية ألي كان في مكتبوا وزير ماكان في مكتبوا..حنا مطوعينن وتجندنا..حتى هذاك وزير الشؤون الدينية ياخي خدمتوا بالجمعة ماكانش في مكتبه…وعمارة بن يونس خاف حتى طبعتوا قولتلوا شوف يا عمارة تقدم بلعقل خليهوم يقولوا واش يحبوا ماتسبش الناس برك وخوذ حذرك كون قوى ماتتقلقش

قولتلوا الجمعة راني ماشي لعين وسارة ويغلقوا الطريق على روحهوم..وإذا عندهم كلاش وين راه المشكل..يتيروا نتيروا

وقولتلوا قابلهم واهدر معاهوم بضحكة تفريهاالجزء الثالث من حديث سلال وحداد

سلال: بالجمعة حايجيبوا 100 زاوية

حداد: حبوا يكرموني وعيطلي باسين باه يكرموك (عبد القادر باسين)

سلال: ممنوع التكريم

حداد: قولتلوا مانسحق ماتهدروا عليا

سلال: لازم نحبسوا هذا التبهليل..كل مرة نمدوا كادر..تبهديل وفي جانب الاتصال تبهديل كبير..يجي مختار رقيق هاز الكادر..قولتلوا بعد عليا

هنا يدخل وزير عند حداد

سلال: أهدر مع باسين أنا هدرت مع الوالي وراني مطلع حسابي نوصل على 11 ونصف ونصلوا الجمعة ونولوا مباشرة للعاصمة وقولوا حب يكرم ممنوع التكريم ومايمدلي والوا للرئيس

حداد: خاطيني

سلال: علابالي خاطيك لافارد

حداد: ماتروحش على 6 قول على 10..وانتا بكر للجلفة عندكم 2 ساعات طريق

سلال: نوصل على 11 ولا 11 ونصف..نقعد شويا ويهدرولوا ويقرالي الرسالة تاع الالتزام نفطروا الجماعة ثم مباشرة للعاصمة إضبط معاه

صوت غير واضح

سلال: لا حصان لا برنوس لا والوا نجوا على 11 فطرونا ونروح للجامع وندخل للعاصمة الي حب يريح يريح ولي حب يروح يروح

القدس العربي