إتحاد الغرف الصناعية: فتح استيراد الدقيق يؤدي لانفراج أزمة الخبز

الخليج 365 : رحب اتحاد الغرف الصناعية بقرار رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا بفتح باب استيراد القمح، ووصف القرار بالصائب، وقالت عضو غرفة الدقيق بالاتحاد هدى محمد علي إن القرار يؤدي إلى انفراج أزمة الخبز، ووصفت قرار إيقاف استيراد القمح بالخاطئ بنسبة (100%)، واعتبرته السبب الأساسي في تفاقم أزمة الخبز الحالية، وأضافت لـ(آخر لحظة) قبل إيقاف الاستيراد لم تكن هناك صفوف في خبز، لافتة إلى أن منع الاستيراد ألحق أضراراً بالغة بالمطاحن، وأدى إلى خروج بعضها عن العمل، وطالب عضو الاتحاد بتحرير الدقيق وإغلاق منافذ التهريب، خاصة أن الدقيق المدعوم يتم تهريبه وتستفيد منه بعض دول الجوار. المادة السابقة آلاف الأمنيين يتظاهرون أمام قصر الحكومة التونسية المقالة القادمة تسريب لحديث خطير لمدير حملة بوتفليقة تضمن مواجهة المحتجين بالرصاص!

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