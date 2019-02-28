وزارة الزراعة: (700) ألف جالون جازولين لحصاد القمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة الزراعة والغابات عن انطلاقة عملية حصاد القمح للعروة الشتوية في شهر مارس المقبل، وأكد وكيل الوزارة عمر مصطفى اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات لبدء عملية حصاد القمح للعروة الشتوية، مشيراً إلى توفير (700) ألف جالون من الجازولين، بجانب الخيش والعمالة وآليات الحصاد، وقال الوكيل لـ(آخر لحظة) إن محافظ بنك السودان المركزي وجه بتوفير كل المبالغ المطلوبة للبنك الزراعي لشراء كل إنتاج القمح من المزارعين حسب السعر التاشيري، وأضاف أن البنك الزراعي وجه كل فروعه بالولايات لشراء القمح من المنتجين نقداً، وتابع حتى يذهب كل الإنتاج للمخزون الإستراتيجي بهدف منع التهريب، كاشفاً عن استيراد كل مدخلات الإنتاج للموسم الصيفي، وأشار إلى وضع خطة لمحاصيل الصادر من البساتين خاصة لمحصول البصل.