تهاوي الدولار يتسبب في انهيار أسعار الذهب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة عن انخفاض في أسعار الذهب الخميس في عمارة الذهب بالخرطوم، نسبة لإنخفاض سعر الدولار. وأكد متعاملون في السوق انخفاض سعر الشراء للجرام الي (3000 – 2800)، من (3200- 3000) قبل أيام، بينما بلغ سعر البيع بين (2700- 2600) جنيها، وارجعت المصادر الانخفاض الي تهاوي سعر الدولار، بينما أكد أحد التجار بيع الجرام في حدود (3) الاف جنيه.

وشهدت أسواق العملة اليوم استمرار حالة انخفاض سعر صرف العملات الاجنبية ، وسط ركود عام في عمليات البيع والشراء. وكشفت مصادر (الانتباهة أون لاين) عن استمرار تذبذب سعر صرف الدولار بين (55 – 52) ، و (67 -70) لليورو، و (15-17) للدرهم الاماراتي والريال السعودي. وارجعت المصادر، تأرجحات سعر الصرف لعدم وضوح السياسة حتي الان حسب وصفها.

في المقابل قطع الخبير الاقتصادي حسين القوني بأن هنالك صدمة نفسية حدثت للمتعاملين في الدولار، وظل معها الناس في حالة من عدم الاطمئنان والاستقرار، مما أدى الى عدم الاستقرار في اسعار العملات، وقطع بان الصورة النهائية لن تتضح الا بعد انقضاء فترة من الزمن تستقر فيها الاسعار صعودا أو هبوطا، مشيرا إلى أن الأمر رهين بالظروف الاقتصادية والسياسية والتطورات في الفترة القادمة.