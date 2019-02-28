ربان مخمور يصدم سفينة شحن روسية في جسر بكوريا الجنوبية

اصطدمت سفينة شحن روسية يقودها ربان ثمل بجسر جوانجان في ميناء بوزان في كوريا الجنوبية اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء الأجزاء العلوية من السفينة وقد اصطدمت بالجسر.

وذكرت يونهاب أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات ، ولكن تردد أن ربان السفينة حاول الفرار من المكان.

وسجل خفر السواحل الكوري الجنوبي مستوى بلغ 86ر0 للكحول في دم الربان ،وفقا ليونهاب. ويحظر القانون الكوري الجنوبي على أي ربان يصل مستوى الكحول في دمه إلى أكثر من 3ر0 من قيادة سفينة.

وتردد أن السفينة هي شاحنة حمولتها 6 أطنان وكانت في طريقها إلى فلاديفوستوك في روسيا.

ويبلغ طول جسر جوانجان 4ر7 كيلومترات ، ويقع في ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية. وفي المساء ، يمثل الجسر موقع جذب سياحي بسبب الإضاءة المثيرة.