تجدد القتال بين الجنود الهنود والباكستانيين على طول خط المراقبة

تجدد القتال بين الجنود الهنود والباكستانيين، اليوم الخميس، على طول خط المراقبة الذي يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين النوويتين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الجيش الهندي قوله إن الجنود الباكستانيين استهدفوا نحو 24 نقطة أمامية بقذائف المورتر والنيران.

ووصف المتحدث باسم الجيش الهندي الليفتنانت كولونيل ديفندر أناند، الهجمات التي شنتها القوات الباكستانية على مواقع على طول خط المراقبة بأنها "انتهاك غير مبرر" لاتفاق 2003 لوقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيرا إلى أن الجنود الهنود ردوا على الهجمات الباكستانية المتعددة والمتواصلة على طول الحدود، موضحا أن هناك قذائف سقطت في بعض المناطق المدنية قرب الحدود.

يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري وقع بإقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري، وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.