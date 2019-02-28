كيف ظهر محمد صلاح بعد الفوز على واتفورد (صورة)

وقال كلوب في تصريحات نشرتها bbc عقب اللقاء: هذا فقط إظهار من اللاعبين كيف هم يستمتعون بكرة القدم، فهذه كانت إشارة مهمة، أنت تعرف ماذا يكتب ويقال عنا، وهذا ليس صحيحا بالطبع.

وأضاف كلوب: محمد صلاح قدم مباراة خارقة، وماني سجل هدفا ذكيا، وثلاثي الوسط كانوا رائعين، وقلبي الدفاع لعبوا بشكل مذهل، نحن فزنا 5-0 لذلك أنت لا تتحدث عنهم ولكنهم ظهروا بشكل مميز، حتى أليسون كان عظيما.

وتابع كلوب عن أليكساندر أرنولد،:جميع العرضيات كانت رائعة، لذلك هي ليلة مميزة، لقد سجل ضربة حرة رائعة في آخر مواجهة أمام واتفورد، ولا أذكر آخر مرة قام بهاتريك في صناعة الأهداف.

واختتم كلوب: أردنا استخدام قوتنا ومهاراتنا، ولكن المباريات مختلفة، واتفورد غير أسلوبه من أجلنا، لقد استغلينا المساحة بشكل جيد، لكن صلاح لم يكن يحظى بفرصة كبيرة للعب.