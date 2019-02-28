وتابع: "لكن إلى الآن التحقيقات جارية، ولم يثبت إذا كانوا أيزيديين أم من ملة أخرى".
وتعرضت آلاف النساء من الأقلية اليزيدية في العراق للاسترقاق الجنسي من جانب المتشددين، بعد اجتياحهم الحدود في 2014 واستيلائهم على مساحات شاسعة في البلاد.
وقُتل ما يربو على 3 آلاف أيزيدي في حملة وصفتها الأمم المتحدة، إبادة جماعية ما دفع الولايات المتحدة لتنفيذ أول ضربات جوية ضد التنظيم المتشدد.
وفر آلاف آخرون سيرا على الأقدام ولا يزال كثيرون منهم بعيداً عن ديارهم رغم مرور أكثر من 4 أعوام.
وتحاول قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش في سوريا، إجلاء آلاف المدنيين من الباغوز قبل اقتحامها، أو إجبار من تبقى من المتشددين على الاستسلام، وتقول القوات إن "معظمهم من الأجانب".
وذكرت في وقت سابق اليوم أنها حررت 24 من مقاتليها كانوا محتجزين لدى التنظيم في بلدة الباغوز.
وخرج آلاف من جنسيات عديدة من المنطقة في الأسابيع الأخيرة في موجة نزوح ضمت أنصاراً لداعش وآخرين من ضحاياه، وفاقت الأعداد فيها التقديرات الأولية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا: مقبرة جماعية لعشرات الجثث بلا رؤوس في الباجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.