سوريا: مقبرة جماعية لعشرات الجثث بلا رؤوس في الباجوز

أعلن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث التي يعتقد أنها لأيزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش، في منطقة انتزعتها القوات من التنظيم أخيراً.

وقال عدنان عفرين إن "كثيراً من الجثث التي عُثر عليها في منطقة الباجوز، لنساء"، مضيفاً "بها نساء ورجال، مقطوعي الرؤوس أو عليها طلقات نارية طبعاً هي وفيات إما بقطع الرأس أو بطلقات نارية".

وتابع: "لكن إلى الآن التحقيقات جارية، ولم يثبت إذا كانوا أيزيديين أم من ملة أخرى".

وتعرضت آلاف النساء من الأقلية اليزيدية في العراق للاسترقاق الجنسي من جانب المتشددين، بعد اجتياحهم الحدود في 2014 واستيلائهم على مساحات شاسعة في البلاد.

وقُتل ما يربو على 3 آلاف أيزيدي في حملة وصفتها الأمم المتحدة، إبادة جماعية ما دفع الولايات المتحدة لتنفيذ أول ضربات جوية ضد التنظيم المتشدد.

وفر آلاف آخرون سيرا على الأقدام ولا يزال كثيرون منهم بعيداً عن ديارهم رغم مرور أكثر من 4 أعوام.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش في سوريا، إجلاء آلاف المدنيين من الباغوز قبل اقتحامها، أو إجبار من تبقى من المتشددين على الاستسلام، وتقول القوات إن "معظمهم من الأجانب".

وذكرت في وقت سابق اليوم أنها حررت 24 من مقاتليها كانوا محتجزين لدى التنظيم في بلدة الباغوز.

وخرج آلاف من جنسيات عديدة من المنطقة في الأسابيع الأخيرة في موجة نزوح ضمت أنصاراً لداعش وآخرين من ضحاياه، وفاقت الأعداد فيها التقديرات الأولية.