فتح: عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسيت الشيخ أن الرئيس محمود عباس سيكلف رئيسا جديدا للحكومة خلال أيام.

وقال العضو في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس: "الرئيس محمود عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام وأولى أولوياتها وضع خطة طوارئ لمواجهة القرار الإسرائيلي بقرصنة أموالنا". وأكد أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية مستمرة وقطعت شوطا مهما.

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