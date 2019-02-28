عاجل.. مساعد ميسي يمدد عقده لـ2024

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع مدافعه لتمديد عقده لمدة خمسة سنوات قادمة لضمان مستقبله داخل صفوف الفريق.

عقد برشلونة اتفاقًا مع ظهيره الأيسر جوردي ألبا، لتجديد عقده لخمس سنوات مقبلة، بشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو.

وأشار الموقع الرسمي للعملاق الكتالوني، أنه على مدار الأيام القليلة المقبلة، سيتم الاعلان متى سيعقد التوقيع الرسمي على العقد الجديد.

جوردي ألبا شارك مع الفريق في 282 مباراة، ويعتبر أفضل مساعد لهداف الفريق الأول، الأرجنتني ليونيل ميسي.

وقبل بضعة أسابيع، في مباراة كأس الملك ضد أشبيلية التي انتهت 6-1 للبارسا، احتفل اللاعب بفوزه الـ200 رفقة البلوجرانا.