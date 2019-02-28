السجن والغرامة لإمرأة اعتدت بساطور على شقيقة طليقها

قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب بعقوبة السجن 3 أشهرفي مواجهة مطلقة اعتدت على فتاة بالساطور، وألزمت المحكمة المدانه بدفع مبلغ 15 ألف جنيه للمجني عليها على سبيل التعويض، وذلك بعد أن أدانتها المحكمة بتسبب الأذى الجسيم لصديقتها بالساطور بسبب خطيبها.

وكانت التفاصيل الواردة في البلاغ حسب أقوال المجني عليها هي أن المتهمة، تعمل بائعة شاي، وأن شقيقها تزوج بها دون علم أسرته، وعندما علمت بذلك اخبرت أسرتها واجبروا شقيقهم على تطلقيها، وعندما علمت المتهمة بان شقيقته هي من أجبرت زوجها على ذلك ذهبت إلى منزل أسرته، واعتدت على شقيقته بالساطور بعدة ضربات مسببة لها بعض الكسور في مناطق متفرقة من جسدها، وتم فض الشجار من قبل الجيران، واسعافها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم.

ودونت بلاغاً في قسم الشرطة وتم إلقاء القبض على المتهمة وتدوين بلاغ في مواجهتها تحت المادة (139) من القانون الجنائي وتحويلها الى المحكمة التي أصدرت عليها العقوبة أعلاه.