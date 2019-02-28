والي النيل الأزرق : استتباب الأمن وتعزيز السلام أولويتنا

أكد والي النيل الأزرق الفريق أول يحيى محمد خير أن استتباب الأمن وتعزيز السلام في الولاية ستكون على راس أولوياته، وتعهد بتنفيذ حزمة من الموجهات في مقدمتها الإهتمام بمعايش الناس وتوفير المواد البترولية والسلع الغذائية.

وقال في محمد خير إن حكومته ستولي شريحة الشباب والمرأة إهتماماً كبيراً وستعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتنفيذ برامجهم وتشغيل الخريجين.

وأثنى على جهد الوالي السابق وحكومته وإنجازاتها الملموسة خاصة فيما يلي برامج صندوق إعمار النيل الأزرق بإدراج مشروعاته في موازنة 2019م إلى جانب سعيها وحرصها على تعزيز السلام.

واكد أن حكومته ستعمل على تهيئة البيئة المناسبة للطلاب للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية والأساس وستسعى لدعمهم بما يمكنهم من تحقيق نتيجة إيجابية.