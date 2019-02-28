قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات اليوم الخميس، إن قواته ستُعلن "الانتصار الكامل" على تنظيم داعش بعد أسبوع.
وكان كوباني يتحدث في الفيديو لمجموعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قسد، المدعومة من الولايات المتحدة بعد تحريرهم من قبضة التنظيم المتشدد في آخر جيوبه قرب الحدود العراقية.
وقال: "بعد أسبوع نُعلن الانتصار الكامل على داعش". ولم يتضح متى صُور المقطع.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس، تحرير 24 من مقاتليها المحتجزين لدى داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد قسد: إعلان النصر الكامل على داعش بعد أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.